Des scientifiques anversois révèlent les couleurs originales d’un célèbre tableau de Vermeer

Des scientifiques de l'université d'Anvers ont annulé "numériquement" la décoloration d'un chef-d'œuvre de Johannes Vermeer. Et grâce à cette restauration virtuelle, on peut découvrir à présent les couleurs originales peintes par l’artiste au XVIIe siècle. A l'époque, la couronne de laurier de Clio, l’un des personnages du tableau, était verte et pas bleue.