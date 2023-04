Genk centre son offre touristique sur son patrimoine minier

C’est dans le Parc Thor que la ville limbourgeoise de Genk présentait son nouveau guide touristique. Un choix délibéré, expliquait le bourgmestre Wim Dries, car ce site est en plein développement touristique. "En 2022, on a dénombré 32.500 marcheurs dans ce parc, sans compter les visiteurs aux nombreuses autres activités du site. Le Parc Thor est imprégné du passé, du présent et du futur. Cela représente mille et une histoires, que nous voulons faire revivre sur le site pour les promeneurs et les visiteurs".

Trois grands projets sont en préparation : une installation artistique, un guide numérique et une expérience "immersive". Le chevalement d’extraction et la passerelle viennent d’être restaurés sur le site Thor. L’échevin au Tourisme Karel Kriekemans (CD&V) souligne que “dans le parc Thor, des groupes peuvent réserver un nouveau tour sur le thème du patrimoine, qui comprend une visite de la passerelle fraichement rénovée et du bâtiment du chevalement de mine".

L’imposant bâtiment minier de 9 mètres de hauteur pourra aussi être visité au cours de la Journée du patrimoine, le 23 avril.