La Flandre consacre 11 millions d’euros à des logements modulaires pour les sans-abri

Les villes et communes de Flandre sont confrontées de plus en plus souvent à des habitants qui n'ont plus de logement et se trouvent chez des amis, de la famille, des centres d'accueil ou à la rue. Les 11 millions d'euros débloqués par le gouvernement flamand permettront d'acquérir 150 unités de logement qui peuvent accueillir jusqu'à cinq personnes.

Ce type de logement ne peut plus être comparé à des "containers", estime le ministre Diependaele. "Ils satisfont à toutes les exigences en matière énergétique, de durabilité et de qualité de logement". Ces unités modulaires permettront d'offrir un logement temporaire, le temps que les personnes qui y habitent puissent reprendre pied.

"Le sans-abrisme touche souvent des personnes au profil fragile, par exemple parce qu'elles souffrent d'assuétudes ou de problèmes psychiques. Ces personnes ont besoin en premier lieu d'un bon logement. Ensuite, on doit s'attaquer aux problèmes sous-jacents et les orienter vers le marché du travail", précisait encore le ministre du Logement, Matthias Diependaele.