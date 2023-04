Le gouvernement fédéral conclut un accord sur le contrôle budgétaire 2023

Le Premier ministre doit expliquer les détails de l'accord au parlement, cet après-midi. De bonne source, l'on indiquait déjà que si les pensions et allocations sociales ont pu être préservées, elles ne connaîtront néanmoins pas l'augmentation annoncée.

Les ministres étaient entrés en réunion la veille à 20h30, une séance au finish après deux semaines de travaux. L'exercice devait en principe se dérouler sans trop de difficultés puisque les nouvelles étaient rassurantes. Le déficit total de toutes les entités du pays est inférieur de plus de 6 milliards d'euros aux 33 milliards d'euros initialement estimés. Pour le gouvernement fédéral, cela représente une amélioration de 3,2 milliards d'euros. En effet, l'inflation est plus faible que prévu et les prix de l'énergie ont sérieusement baissé après le pic d'il y a quelques mois.

Les perspectives sont en revanche plus sombres pour les finances publiques belges dans les années qui viennent. La discipline budgétaire européenne sera à nouveau d'application en 2024 et, durant les trois dernières semaines, le Bureau du Plan, la Banque nationale et l'Agence de la dette ont tiré la sonnette d'alarme au cours d'auditions en commission des Finances de la Chambre.

En 2028, à politique constante, le déficit atteindrait 4,9% du Produit intérieur brut (PIB). La Belgique figurerait parmi les plus mauvais élèves de la classe européenne et s'attirerait les foudres de l'UE pour un déficit excessif.