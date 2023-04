Le "kern" sur le contrôle budgétaire toujours en cours depuis hier soir : "On avance pas à pas"

Les principaux ministres du gouvernement fédéral sont réunis depuis mercredi à 20h30. L'intention des partenaires de la coalition Vivaldi est de travailler au finish. Ceux-ci ne sont pas encore parvenus à un accord sur cet ajustement budgétaire.

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) voudrait profiter de prévisions de déficit moins conséquent que prévu pour réaliser des économies et assainir le budget à long terme. Le déficit belge s'élève aujourd'hui à 4,9 %. "Cela représente plus de 27 milliards d'euros", a déclaré le journaliste politique Johny Vansevenant dans l'émission "De ochtend" sur Radio 1. "De Croo veut réaliser 1,8 milliard, d’économies. 300 millions cette année et 1,5 milliard l'année prochaine".

"Il veut obtenir une grande partie de ce montant en supprimant la tranche la plus basse de l'augmentation minimale nette des pensions de 1.500 euros", a encore expliqué Johny Vansevenant. "Il veut faire de même pour l'augmentation des allocations les plus basses. Alexander De Croo affirme qu'en raison de l'inflation, les pensions minimales sont déjà supérieures à 1 600 euros.

Les socialistes et les écologistes francophones, en particulier, s'y opposent. "Les socialistes estiment qu'il s'agit d'un manquement à la parole donnée, car l'augmentation est prévue dans l'accord de coalition. Ils disent aussi qu'il n'est pas acceptable de trouver près de la moitié du budget recherché auprès des catégories de revenus les plus faibles.

Selon Johny Vansevenant, il faudra au moins des concessions de la part de la gauche et de la droite. De Croo vient de mettre une nouvelle proposition sur la table lors de la concertation budgétaire. "Le chiffre de 1,7 milliard circule maintenant". "Peut-être que le Premier ministre ne pourra pas supprimer entièrement cette dernière tranche s'il veut obtenir un accord. Mais pour l'instant, il n'y a pas de percée".