Bart De Wever aurait été dans le collimateur de jeunes radicalisés suspectés de préparer un attentat

Des individus suspectés de préparer des attentats et placés sous mandat d'arrêt lundi à Anvers, auraient envisagé d’assassiner le bourgmestre anversois Bart De Wever (N-VA, photo) et d’attaquer plusieurs bureaux de police. C’est ce que rapportent ce vendredi les journaux du groupe Mediahuis. L’information a été confirmée à VRT NWS par le parquet fédéral. Les enquêteurs surveillaient de longue date ces jeunes hommes à Anvers, Bruxelles et Eupen qui s'étaient rapidement radicalisés.