Le gouvernement flamand a établi un tracé pour la ligne à haute tension Ventilus

Le gouvernement flamand s’est mis d’accord ce vendredi sur un tracé préférentiel pour la ligne à haute tension Ventilus, qui doit permettre d’acheminer l’électricité produite par les éoliennes en mer du Nord vers l’intérieur du pays. Ce dossier, qui rencontre l’opposition de nombreux riverains, risquait de diviser à nouveau l'équipe du ministre-président flamand Jan Jambon, après le dossier du Plan azote. Mais on n’a pas assisté à une seconde crise. Il faut dire que le tracé comportera maintenant des parties enterrées et qu’il affectera directement un minimum de riverains. La ligne à haute tension ne devrait en effet passer qu’à proximité de quelques centaines d’habitations et entreprises.