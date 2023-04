Le Jardin botanique de Meise inaugure deux nouvelles serres

Ce complexe de près d'un hectare a vu le jour dans les années 1950 et avait donc besoin d’une rénovation. Avec la création de ces deux nouveaux espaces, l'aménagement paysager du Palais des plantes est aujourd'hui achevé, indiquait le gestionnaire scientifique des jardins Marc Reynders ce vendredi. "C'est l'aboutissement de deux décennies de travail d'équipe que nous pouvons regarder avec beaucoup de fierté".

Comme pour la grande majorité des serres, ce sont les employés du Jardin botanique qui ont dessiné le projet et réalisé la plantation. La Forêt de nuage réplique les forêts d'altitude, où l'air chaud ascendant et l'air froid descendant se rencontrent, pour former une brume permanente.

Des pavés de Diegem et des anciennes ardoises de l'église de Humbeek ont été utilisés pour sa construction, afin de refléter l'environnement naturel rocheux et montagneux des plantes. Ces dernières y sont regroupées par continent autour de la pièce maîtresse de la serre, un rocher artificiel de sept mètres de haut, d'où s'écoulent plusieurs chutes d'eau.