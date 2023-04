Le Tour des Flandres, la grande fête populaire qui enflamme toute une région, aura lieu demain

Lors de cette 107e édition, les organisateurs du Tour des Flandres ont décidé de mettre en lumière les signaleurs et la police. Pour l'occasion, une grande fresque sera peinte sur le parcours afin de souligner l'importance des quelque 2.000 signaleurs et 700 policiers actifs sur les routes du 'Ronde'.

Selon l'organisation, les signaleurs ainsi que les agents de police qui leur prêtent main forte doivent de plus en plus régulièrement faire face à des comportements inappropriés de la part des supporters et des usagers de la route sur et le long du parcours. C'est la raison pour laquelle la campagne ayant le slogan "Bien mener la course, ça mérite une montagne de respect" a été lancée lors de la conférence de presse, en présence de la gouverneure de Flandre orientale Carina Van Cauter.

Le slogan accompagne l'image d'un signaleur et d'une policière présents sur le Wolvenberg à Audenarde. "Les directives de ce tandem incontournable contribuent à la sécurité de tous. La plupart des supporteurs le savent mais quelques trouble-fêtes n'en sont pas assez conscients", commente Mme Van Cauter. La campagne, élaborée par la ville d'Audenarde et par la province, sera également déclinée sur les réseaux sociaux.

"Les coureurs font la course, mais ce sont les supporteurs et les services de sécurité qui la rendent possible. Sans eux, pas de course, pas de vélo et pas de liesse populaire", a ajouté la gouverneure. "Avec les organisateurs et les autorités locales, j'appelle à ne pas amener de verre le long du parcours, dans un souci de sécurité envers les policiers, signaleurs et coureurs."