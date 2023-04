Les patrouilles nocturnes doublées à Malines après une vague d’attaques

Les différents services de la police et de la justice se concertent de manière régulière. "Il y a un lien évident entre les faits à Malines et la violence liée au milieu de la drogue constatée à Anvers", a ajouté Christophe Dekinderen de la police judiciaire fédérale d'Anvers. "Nous avons assez d'expérience désormais à Anvers de ce que nous pouvons aussi appliquer à Malines, nous avons déjà procédé à 50 arrestations pour des faits semblables l'an passé, précisait-il.

La justice est à pied d'œuvre également. "Depuis juin 2022, avec une centaine d'attaques liées aux stupéfiants, nous avons arrêté 150 personnes en Belgique et à l'étranger", indique le procureur du roi Franky de Keyzer. "Souvent, il s'agit de jeunes Néerlandais, des mineurs d’âge. Les Pays-Bas ont à ce titre une énorme responsabilité et doivent faire en sorte que ces suspects restent aux Pays-Bas et y soient poursuivi".