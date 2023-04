Lydia Peeters : "Les engagements seront respectés malgré les dépassements de coût pour l'Oosterweel"

Le dernier rapport en date de la Cour des comptes indique que les coûts de la liaison Oosterweel s'élèvent désormais à 6,7 milliards d'euros. Pour la réalisation de tous les projets liés à la qualité de vie, il faudrait désormais dépenser 2,4 milliards d’euros, alors que 1,25 milliard était initialement prévu.

Interrogée ce jeudi devant le Parlement flamand, la ministre de la Mobilité Lydia Peeters a justifié cette augmentation des coûts par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la pollution par les PFAS (ou substances perfluoroalkylées) trouvées sur le chantier et aux alentours. "Mais nous avons fait un pacte et nous allons le réaliser", a-t-elle déclaré en faisant référence à l'accord conclu en 2017 entre le gouvernement flamand, la ville d'Anvers et les associations de riverains pour réaliser divers projets en faveur de la qualité de la vie, dont la création d'une zone verte sur une partie du ring de la Métropole.