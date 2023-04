Un joueur de l’OH Louvain auteur d’un accident de voiture spectaculaire à Flémalle

Interviewé par VRT NWS sur l’accident spectaculaire, Stef Willems porte-parole de l’Institut belge pour la sécurité routière (Vias) a souligné que ce type d’accident impliquant de jeunes joueurs de football professionnels n’est pas une exception. "Il y a quelques années, Jonathan Legeard s’était encastré de nuit dans une station service. Il y a aussi eu de gros accidents de voiture qui ont emporté la vie des jeunes joueurs de foot professionnels, comme François Sterchele et Junior Mandala."

Stef Willems (photo, à dr.) estime que les clubs de football doivent se montrer plus sévères face au comportement de leurs joueurs sur la route. Et qu’ils ne doivent pas donner à leurs joueurs des voitures onéreuses et rapides. Plusieurs facteurs joueraient un rôle : "Les jeunes hommes courent de toute façon un risque accru d’accident, parce qu’ils ne réalisent pas assez les dangers. Ils surestiment aussi souvent leur conduite".