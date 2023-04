Vers un échange accru d'informations sur la base de données de l’OCAM

Le conseil des ministres a approuvé ce vendredi un projet de loi et un arrêté royal du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, sur le fonctionnement de la banque de données commune terrorisme, extrémisme et radicalisation, dite "liste OCAM" (Organe de Coordination de l'Analyse de la Menace). Le ministre veut ainsi favoriser le partage d'informations sur les individus extrémistes et permettre une prise de décision plus rapide.