La victoire électorale du BoerBurgerBeweging aux Pays-Bas fait rêver : quel parti sera le BBB flamand?

Le CD&V lui-même a défendu bec et ongles les intérêts des jeunes agriculteurs lors des récentes négociations au sein du gouvernement flamand sur le Plan azote, afin d’éviter que ces derniers ne soient forcés d’abandonner leurs fermes en raison de contraintes d’émissions d’azote. Le parti démocrate-chrétien flamand veut défendre le "Vergeten land", cette terre oubliée qu’est la campagne et ses habitants. "Et en plus il y a une tradition. Historiquement, le parti démocrate-chrétien c’était vraiment celui qui défendait le "platteland", les zones rurales en Flandre".

Le ministre CD&V de l’Agriculture, Jo Brouns, analysait néanmoins que le succès du BBB provient non seulement du soutien des agriculteurs mais aussi des citoyens qui se sentent abandonnés et incompris. "Et justement, le week-end dernier, le CD&V a tenu un congrès sur le thème du ‘Respect’. Son président Sammy Mahdi (photo) a déclaré que le parti démocrate-chrétien est l’unique garantie après les élections 2024 que chaque Flamand, y compris les "Flamands oubliés", soit entendu et que le dédain envers les régions rurales et les banlieues des grandes villes soit enfin abandonné", précise Ivan De Vadder.

"Le CD&V se présente donc un peu comme le parti du Flamand oublié. Il faut cependant rappeler que le CVP - prédécesseur du CD&V - a tout de même eu plus de 50 ans au pouvoir pour gâter ce Flamand oublié. C’est bizarre qu’il s’en souvienne en 2024. C’est un peu tard".