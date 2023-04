"L'art stimule le cerveau et rend heureux" : une expo immersive à découvrir à Bruxelles

Depuis ce 31 mars, l’espace événementiel Plein Publiek installé dans le Palais de la Dynastie sur le Mont des Arts à Bruxelles accueille une exposition immersive conçue par l’artiste néerlandaise Irma De Vries et la maison de production Beyond Culture, spécialisés dans des installations expérientielles numériques et la réalité augmentée. Sur base d’une étude récente de l’Organisation mondiale de la santé et des recherches menées notamment par des psychiatres et psychothérapeutes belges, l’exposition "Happiness. Art, a positive boost for your brain" illustre comment l’art stimule le cerveau et contribue au bien-être et à la santé mentale de l’être humain.