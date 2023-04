"Des blancs souvent vieux à la tête du parti": Jong Groen présente ses excuses après ses propos polémiques

Jong Groen estime que le parti et le parlement ne reflètent pas suffisamment la société. "Certains membres parmi les blancs, souvent trop âgés, qui siègent actuellement, font des erreurs d'appréciation ", a ajouté le parti vendredi. Une déclaration qui a suscité de nombreuses critiques, y compris dans les propres rangs du parti.

Entre autres, le député Dieter Van Besien se sent touché et a vivement réagi sur Twitter samedi soir. "Cher Jong Groen, vous ne m'avez jamais contacté directement pour discuter de quoi que ce soit. Or, vous m'attaquez maintenant sur la base de ma couleur peau et de mon âge. Puis-je vous dire que je suis révolté ?"