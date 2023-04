Des centaines de jeunes allophones attendent une place pour apprendre le néerlandais

Si l'on additionne les différents chiffres des villes-centres, on arrive à plus de 550 jeunes sur la liste d'attente. Un double comptage est toutefois possible lorsqu'un jeune est inscrit sur une liste d'attente à la fois à Anvers et à Malines. Ces chiffres ne concernent toutefois que les grandes villes ; or, l'enseignement OKAN est également proposé dans d'autres communes où des jeunes sont sur une liste d'attente. Ce qui est certain, c'est que des centaines de jeunes attendent une place dans une classe OKAN.

En Flandre orientale, on cherche une place pour 16 élèves à Alost et une trentaine à Saint-Nicolas. À Gand, il reste quelques places. En Flandre occidentale, seule Ostende manque de place pour 35 élèves. À Roulers, toutes les places sont occupées, à Bruges et à Courtrai, aucune liste d'attente n'est nécessaire pour le moment. Dans le Limbourg également, les écoles de Hasselt et de Genk parviennent tout juste à trouver une place pour tous les élèves, même si elles notent qu'elles n'ont jamais vu autant d'élèves s'inscrire.