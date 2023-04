La Régie des bâtiments loue près de 100.000 mètres carrés de bureaux, inoccupés

La Régie des bâtiments paie environ 450 millions d'euros par an pour louer une série de bâtiments pour le gouvernement fédéral. Il s'agit d'abriter les services de l'administration et du service public fédéral. Or, une partie des espaces loués n'est pas toujours utilisée. Si bien qu'environ 100.000 mètres carrés restent vides.

L'exemple le plus flagrant est celui du bâtiment Eurostation, situé près de la gare du Midi à Bruxelles, dont à peine la moitié des 77.000 mètres carrés loués par le gouvernement - pour 1,4 million d'euros - est utilisée. Le reste du bâtiment, qui est depuis 2005 sous un contrat de location courant jusque 2035, demeure donc inoccupé.