Le nouveau parti Blanco veut donner une visibilité au vote protestataire en Belgique

Ce parti n'a donc qu'un seul point de programme : modifier le système électoral afin que les électeurs puissent voter pour un siège vide au parlement. Avant d'y parvenir, il souhaite se présenter lui-même aux élections pour représenter ce siège vide. "Nous serons présents dans l'hémicycle et nous nous abstiendrons lors de chaque vote", explique le fondateur de Blanco Laurent Ryckaert. "Nous ne participerons pas non plus aux commissions et ne voterons que pour notre propre projet de loi.

"Une fois notre objectif atteint, le Parti Blanco n'aura plus de raison d'être, nous ne présenterons plus de listes électorales et nos élus commenceront à chercher un autre travail", poursuit le texte. "Nous devrions disparaître le plus rapidement possible.