Le VREG inflige une amende d'un million d'euros à Fluvius

Pour pouvoir calculer correctement la consommation d’énergie de leurs clients, les fournisseurs doivent savoir combien les consommateurs ont utilisé mais aussi à quel moment de la journée ou la nuit. Les prix du gaz et de l’électricité varient et sont souvent le plus élevés en hiver, au moment où la consommation est la plus élevée aussi.

Fluvius doit donc envoyer chaque mois les données de consommation des clients aux fournisseurs d'énergie. Ces derniers peuvent alors calculer plus précisément la répartition entre consommation de gaz et d'électricité, alors qu'elle est faite sur base de profils actuellement.

Le gestionnaire dit être prêt à le faire depuis le 1er avril, mais a choisi de se pencher d’abord sur le problème de transfert de 20.000 clients vers la nouvelle base de données centrale de l'énergie. La VREG lui réclame donc une amende d'un million d'euros, qui doit être réglée dans les 60 jours et ne peut pas être répercutée sur les factures des consommateurs.

Fluvius invoque notamment des problèmes informatiques dans la communication des données des compteurs numériques.