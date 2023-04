Face au gel nocturne les fruiticulteurs d'Alken ont allumé des braséros pour protéger leur récolte

Kris Franssens n'a pas pris de risque et lorsque l'alarme de gel nocturne l'a réveillé à 4h30 la nuit dernière, il a allumé le canon à chaleur et s'est mis en route. "J'ai allumé le canon à chaleur et des pots à feu supplémentaires. Tous les thermomètres accrochés aux fleurs indiquaient que nous étions juste au-dessus et juste au-dessous de zéro. Nous avons donc continué ainsi jusqu'à 7 heures du matin, puis lorsqu'il a fait plus plus chaud et nous avons pu arrêter."