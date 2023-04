L’ancien président du CD&V et ancien échevin d’Anvers Marc Van Peel suspend son adhésion au parti

À présent, Marc Van Peel rompt complètement avec le CD&V, selon ses propres termes, parce que le parti est devenu "anti-urbain et anti-industriel". Entre autres choses, la position du CD&V sur le dossier de l'azote est au cœur des points de désaccord de l'ex-président de parti.

"Avec son président Sammy Mahdi, le CD&V a choisi la Flandre rurale et les agriculteurs. Je ne suis pas agriculteur et je ne vis pas en Flandre rurale, donc je ne peux donc plus m'identifier à ce parti".

Le dossier de l’azote et les critiques de Sammy Mahdi à l’encontre de l'arrivée de l’entreprise chimique britannique Ineos au port d’Anvers ont été quelques-unes des raisons qui ont poussé Marc van Peel à suspendre son adhésion au CD&V.