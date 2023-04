L’Open VLD bloque le projet de couper dans les subsides des certificats verts des grandes entreprises

Bart Somers fait valoir que le projet touche en fait dix fois plus d'entreprises que prévu. "Plus de 2 000 entreprises, dont des coopératives, des fruiticultures, des PME et même des maisons de repos du CPAS, seront touchées", a-t-il déclaré dans "De ochtend".

"On toucherait en fait un groupe très diversifié de personnes. Certaines d'entre elles vont également être confrontées à des difficultés financières. Nous ne sommes pas opposés au principe de demander à un nombre déterminé d'entreprises de faire un effort. C'est juste que nous ne parvenons pas à formuler les choses de cette manière. Il évoque aussi une instabilité juridique mise en avant par le Conseil d'État.



Zuhal Demir a brièvement réagi sur Twitter, s'étonnant que l'on continue à vouloir dépenser "l'argent du Flamand qui travaille dur" pour des investissements amortis depuis belle lurette, et alors que "l'argent est épuisé". Le dossier reste en discussion au sein du gouvernement.