La Belgique et les Pays-Bas commandent quatre frégates pour un montant plus élevé que prévu

La Belgique et les Pays-Bas ont annoncé lundi la commande de quatre frégates, des bâtiments de guerre appelés à former au tournant de la décennie l'ossature de leur marine, pour un montant de plus de quatre milliards d'euros au total, largement supérieur aux estimations initiales, mais avec des retombées économiques de plusieurs centaines de millions d'euros pour l'industrie belge.