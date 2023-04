La Flandre se dote d'un Plan vélo réactualisé: plus de 30% de déplacements à deux roues d'ici 2040

Grâce à un budget annuel de 300 millions d’euros par an pour le Plan vélo, l'ambition est aussi de combler les chaînons manquants sur les autoroutes cyclables et les itinéraires cyclables. Autres ambitions de la ministre de la Mobilité : chaque Flamand doit avoir accès à un vélo ou un vélo partagé, toutes les entreprises doit être munies de parkings pour vélos de qualité, les cyclistes doivent porter spontanément un casque de protection, et dans les villes il faut davantage de vélos-taxis et de distribution des paquets à vélo.