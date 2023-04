La liaison entre Ostende et Ramsgate rétablie, mais en voilier

"Nous considérons cette traversée comme une mini croisière", expliquait à Radio 2 Karel de Boer de la compagnie Fair Ferry. "Cela n’a rien à voir avec les traversées d’il y a dix ans entre Ostende et Ramsgate. Nous serons nettement moins ponctuels qu’elles ne l’étaient. Nous ne connaissons pas l’heure exacte de notre arrivée au port. La traversée durera entre 10 et 30 heures. Tout dépend de la quantité et de la direction du vent".

La liaison en ferry avait été abandonnée il y a une décennie après que l’armateur TransEuropa (photo) ait été déclaré en faillite. "Nous avons estimé que c’était un bon moment pour lancer notre projet de traversée, à l’essai", indiquait Karel de Boer. "Le voyage se fera avec le voilier De Morgenster (Etoile du matin), un deux-mâts de 48 mètres de long".