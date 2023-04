Jan Jambon n’apprécie pas le label "Ramadan-friendly" adopté par certains lieux culturels bruxellois

Le Kaaitheather, partisan du label, a souligné dans Het Laatste Nieuws qu'il ne s'agissait que d'avertissements "pour éviter aux gens de vivre une expérience désagréable".

"La devise du Kaaitheater est "How to be many ?", explique Barbara Van Lindt dans l'émission "De ochtend" sur Radio 1. "Nous voulons rendre notre offre plus accessible et supprimer les obstacles. Par exemple, il y a déjà eu notre campagne "payez ce que vous pouvez". On a donc posé la question suivante à des personnes du monde culturel et à des membres du public : pouvons-nous supprimer les obstacles pour les personnes qui participent activement au ramadan ? Il en est ressorti une série d'interventions possibles, qui sont maintenant répertoriées en ligne.

Pour les signataires de la charte, "Ramadan-friendly", il s’agit de proposer une série d’outils et de bonnes pratiques dans une démarche inclusive et de lutte contre les discriminations, alors qu’une partie significative du public, des collaborateurs de ces centres culturels et des artistes sont de confessions musulmanes".