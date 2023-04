L’an dernier, les Belges ont rapporté moins d'appareils et de lampes usagés chez Recupel

La moyenne par Belge d’appareils rapportés à Recupel a reculé de 0,8 kg en 2022, passant ainsi de 11,1 à 10,3 kg. Au total, 40,7 millions d'appareils électro domestiques ont été collectés l'an dernier, parmi lesquels plus de 8,2 millions de lampes, plus de 766.000 télévisions et écrans, ou encore plus d'un demi-million de "gros blanc" (machines à laver et lave-vaisselles notamment) et de réfrigérateurs/surgélateurs.

Ce reflux est imputable à une combinaison de plusieurs facteurs, indique l'organisme en charge de la collecte et du traitement des appareils électriques et électroniques usagés. Pendant la crise sanitaire, les Belges ont passé beaucoup plus de temps chez eux, avec un double effet: ils ont acheté et remplacé davantage d'appareils et de lampes, et ils en ont profité pour se lancer dans de grands nettoyages. Deux phénomènes qui ont en grande partie disparu avec la fin de la pandémie.

Par ailleurs, la tendance classique à conserver de vieux appareils "au cas où" n'a guère évolué et a même été renforcée par le sentiment d'incertitude générale qui prédomine en 2022 avec la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie et le ralentissement de l'économie.