Le père de Sofian Kiyine témoigne après le spectaculaire accident de son fils à Flémalle

Depuis l'accident, le père de Sofian est tous les jours au chevet de son fils. "Nous ne comprenons pas vraiment ce qui s'est passé", a déclaré Radouane Kiyine, dans sa première interview à "La Dernière Heure".

"C'est incompréhensible. Sofian est un garçon gentil et tranquille. Ce n'est pas un Fangio sur la route. Il ne prend pas de drogue et ne boit presque jamais d'alcool".

"Mon fils est très affecté psychologiquement, poursuit-il. "Il se rend compte qu'un miracle s'est produit. Pour lui, mais surtout pour les personnes présentes dans la salle de sport. Il pleure à l'idée qu'il aurait pu blesser ou tuer des enfants. C'est très difficile pour lui".

Quant à savoir comment s'est produit l'accident, le père de Sofian ne fait pas de commentaire. Il attend les conclusions de l'enquête.

Des images impressionnantes d’une caméra de surveillance sont apparues vendredi dernier. On y voit un véhicule s’élever dans les airs après avoir heurté le talus d’un rond-point et sous la violence du choc, le véhicule traverse la façade du hall omnisport et atterrit au milieu de la salle où se trouvent également des enfants. D’autres venaient heureusement de rejoindre les vestiaires.

Sofian Kiyine, qui était au volant, a subi quelques fractures dans l'accident. Il a été autorisé à quitter l'hôpital lundi, a indiqué son club OH Leuven. Ce dernier l’ a écarté pour une durée indéterminée.