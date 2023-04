Les travaux de rénovation de la Tour de l’Yser ont débuté

La Tour de l’Yser a été classée en 1992 et constitue l'épicentre du pèlerinage annuel de l’Yser. Sur le monument sont inscrites Les menuiseries extérieures ainsi que les vitres vont connaître une deuxième jeunesse, tout comme la toiture, les revêtements muraux, la maçonnerie et les joints de la façade. Cette dernière va également être étanchéifiée. Des fissures sont en effet apparue sur les murs extérieurs. Le ministre a profité du premier jour de la restauration pour en souligner l'importance.

"Les investissements réalisés dans le patrimoine ont une grande valeur ajoutée au niveau sociétal. Cela vaut assurément pour un monument tel que la Tour de l’Yser, qui symbolise l'émancipation flamande et qui est un mémorial en hommage aux Flamands tombés lors de la Première Guerre mondiale. La Tour et ce qu'elle incarne font partie intégrante de notre Histoire et de notre identité. De plus, ce monument apporte un message universel de paix, qui est à nouveau très actuel aujourd'hui".