Une usine d'hydrogène vert devrait être construite à Zelzate pour le port de Gand

Le projet est le fruit d'une initiative de Terranova Hydrogen, une co-entreprise issue d'un partenariat entre Luminus, Nippon Gases et l'entreprise commune Terranova, derrière laquelle on retrouve les entreprises DEME et Jan De Nul au rayonnement international, ainsi que l'entreprise de construction et de logistique Aertssen Group.

Concrètement, une unité d'électrolyse de 2,5 mégawatts sera installée sur le site pour produire de l'hydrogène vert, comprenant une capacité de stockage et une station de compression et de remplissage. La capacité de production pourra être étendue à 5 mégawatts. La construction de cette usine constitue "une étape importante pour la zone portuaire de Gand, qui poursuit sa conversion d'ancienne friche industrielle en un centre d'énergie verte", ont déclaré les trois partenaires par communiqué.

Le projet bénéficie d'un soutien de 4,33 millions d'euros de la part du gouvernement flamand, dans le cadre du déploiement de sa "vision flamande de l'hydrogène". La licence a également été obtenue et Terranova a entamé les travaux préparatoires sur le site. La production de la première molécule d'hydrogène est prévue pour le début de l’année 2025.