Coupe CEV : pas de nouveau titre européen pour Roulers, renversé par Modène

Sorti vainqueur de la manche aller disputée en Italie la semaine dernière (0-3), Roulers entamait le match retour avec le plein de confiance. Mais en face, Modène n'avait qu'une mission: renverser la vapeur et démontrer que sa prestation de mercredi passé n'était pas de son niveau.

Roulers n'avait besoin que de remporter deux sets pour soulever le trophée, ou de tout donner dans le set en or en cas de victoire 0-3 ou 1-3 de Modène.

Rapidement, la phalange italienne montrait de quel bois elle se chauffait, notamment au travers de services bien plus puissants qu'à l'aller. Les aces s'enchaînaient et la réception de Roulers souffrait, permettant à Modène d'engranger la première manche 25-27.

Le second set débutait sur les mêmes bases, avec un service transalpin tranchant et un jeu belge se reposant trop souvent sur Verhanneman et Kukartsev, très en forme au niveau de l'attaque. Rapidement en tête, les Italiens prenaient jusqu'à cinq points d'avance (10-15) avant de ne pas laisser filer le set (22-25).