La crise de l’accueil perdure : plus de 600 demandeurs d’asile n’ont pu être hébergés en mars

Quelque 1.594 autres demandeurs d’asile ont par contre reçu une place d’accueil au mois de mars. "Il s’agit de femmes seules, de familles, d’hommes vulnérables, mais aussi de personnes qui figuraient sur la liste d’attente et ont été priées de se présenter pour recevoir une place d’accueil", indiquait Fedasil à VRT NWS.

La Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (photo), souligne que la recherche de nouvelles places d’accueil se poursuit. "En outre, le conseil des ministres a approuvé il y a deux semaines un paquet de mesures structurelles qui doivent permettre d’empêcher que des personnes dont la procédure d’asile est terminée ne puissent rester plus longtemps dans un lieu d’accueil, en entamant de nouvelles procédures par exemple. Nous travaillons aussi à une sortie plus rapide de demandeurs d’asile qui séjournent depuis plus de 3 ans dans un lieu d’accueil".