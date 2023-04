Le centre de détention pour mineurs d’Everberg ouvre les portes de sa villa centenaire

Le domaine reste aussi le berceau du Barbu de Grubbe et du Barbu d’Everberg, deux races de poulet bantam de Belgique. Des poulets de petite taille dont l’élevage débuta vers 1904. Ils sont encore toujours élevés par des amateurs belges et étrangers.

Plus tard, le domaine accueillit aussi une caserne militaire et du dressage pour chiens. Depuis le début des années 2000, le domaine De Grubbe a été aménagé pour accueillir des mineurs d’âge qui ont commis des faits de délinquance ou sont soupçonnés d’en avoir commis. Selon la décision du juge, ils restent dans cette institution fermée entre 5 jours et deux mois et y reçoivent des cours mais aussi un accompagnement psychologique individualisé et des sessions en groupe.

Et la villa historique dans tout cela ? Elle a vieilli et s’est délabrée, n’étant pratiquement plus utilisée. Sa cage d’escalier, notamment, devenait dangereuse. D’importants travaux de rénovation y ont donc été menés et elle est maintenant prête à accueillir les jeunes pendant leur séjour au centre fermé.

"Les jeunes doivent être motivés à retourner à l’école", expliquait Elke Behets, directrice du campus. "Actuellement, ils ont cours dans le bâtiment administratif, mais ce dernier va être utilisé à l’avenir pour les discussions de groupes. D’ici un mois environ, les jeunes pourront se rendre à la villa pour suivre des cours". De Grubbe (photo) peut accueillir une petite centaine de jeunes. Ils sont actuellement 53, dont 44 garçons et 9 filles.