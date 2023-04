Le corps de Britta Cloetens identifié grâce à son ADN, 12 ans après sa disparition

La banque nationale de données ADN - Personnes disparues est opérationnelle depuis le 1er juillet 2018 et contient 428 profils ADN compilés à partir de corps ou de parties de corps inconnus, d'objets personnels (par exemple une brosse à dents) d'une personne disparue et de proches d'une personne disparue. Des profils ADN sont ajoutés quotidiennement à cette banque de données et sont comparés à tous les profils ADN déjà stockés. Objectif : identifier les corps inconnus et localiser les personnes disparues.