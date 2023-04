Le syndicat socialiste dépose plainte contre la direction de Delhaize

Le Setca (syndicat socialiste des employés, techniciens et cadres dépose) plainte auprès de l'Auditorat du travail de Bruxelles pour non-respect de la loi Renault et de l'obligation de consultation et d'information, dans le cadre du conflit social qui oppose l'organisation syndicale à la direction de la chaîne de supermarchés Delhaize. La plainte vise la personne morale-l'employeur (Delhaize) et trois membres de la direction, précise le Setca dans un communiqué diffusé jeudi.