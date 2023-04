10 idées d’excursions originales pour les vacances de Pâques, en Flandre et à Bruxelles

À la Pacific Supschool de Malines (Anvers), vous pouvez faire du Stand Up Paddle (SUP) au fil de la Binnendijle. Faire du SUP (pagayer debout) est un sport nautique qui consiste à se tenir debout sur une planche de SUP et à se propulser à l'aide d'une longue pagaie. Le Binnendijle est le tronçon de la Dyle qui traverse le cœur de la ville. La balade est très agréable et permet de voir des endroits cachés de Malines.

Faire du SUP est considéré par certains comme un sport difficile. Mais ce n'est pas le cas, selon l'instructeur Nory Es-Sadiki. "Il est surtout important de se tenir à l'arrière de la planche de SUP et de garder la pagaie bien droite. Vous pouvez également emmener votre chien. En effet, l'école de SUP propose également de vous apprendre comment embarquer votre chien sur votre planche.