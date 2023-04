La présence de PFAS observée sur plusieurs sites en Région bruxelloise

Cette récente campagne fait suite aux premiers résultats obtenus fin 2021. Des prélèvements avaient alors été faits au niveau de 12 autres sites et avaient montré également des dépassements dans quatre sites sur douze au niveau du sol et sept sites sur douze au niveau de l'eau souterraine. Bruxelles Environnement dit poursuivre sa réflexion et ses actions dans ce domaine, en collaboration avec les deux autres Régions du pays et l'Europe.

Elle a également rédigé un code de bonnes pratiques qui comprend notamment une liste des activités à risque, ainsi que les incidents susceptibles de produire des émissions de PFAS dans l'environnement. Depuis janvier 2022, des analyses sont imposées dans le cadre des ventes, démarrage, cession et cessation de certaines activités à risque.

Enfin, l'administration bruxelloise de l'environnement est en train de compléter son inventaire et sa cartographie des sites (potentiellement) pollués aux PFAS. Par ailleurs, Bruxelles Environnement évalue l'ordonnance bruxelloise sur les sols tous les trois ans sur base des connaissances les plus récentes et fait évoluer la politique en la matière. Actuellement, la stratégie Good Soil vise une gestion intégrée et durable des sols en luttant contre l'ensemble des menaces et en favorisant le développement des sols vivants. Sur base de la dernière évaluation faite en 2021, il est prévu d'intégrer les polluants émergents, dont les PFAS, dans les prochaines évolutions de la législation. Les travaux préparatoires sont en cours.