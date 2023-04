Le niveau de la nappe phréatique est remonté, mais il est trop tôt pour crier victoire

Bernard De Potter de la Vlaamse Milieumaatschappij (la Société flamande pour l’environnement) qualifie la situation de normale pour cette période de l’année. "Mais cela ne veut rien dire à long terme", souligne-t-il. Car la météo est imprévisible. "Pendant un été très sec, les réserves d’eau peuvent fondre rapidement, et il se pourrait alors que nous ayons une pénurie d’eau à la fin de l’été", précisait encore l’hydrologue Patrick Willems (KU Leuven). Le changement climatique engendrera aussi à l’avenir davantage de situations météo extrêmes.

Les spécialistes estiment donc qu’il est plus judicieux de voir à quel point la Flandre peut résister à une période de sécheresse. "Dans ce domaine, nous nous en sortons mieux maintenant. Le Blue Deal lancé par le gouvernement flamand (une série de mesures pour mieux conserver l’eau) commence à porter ses fruits. Et puis les citoyens sont mieux informés", indiquait Bernard De Potter à VRT NWS. Mais il est important de poursuivre les mesures adoptées et même de les renforcer.

D’autre part, il reste aussi important de se débarrasser autant que possible du revêtement de sol dur, qui ne permet pas à l’eau de pluie de s’infiltrer et qui, par temps de grosse pluie après une période sèche, engendre des inondations. Des initiatives ont été prises à ce sujet, comme l’opération Stop au béton lancée le 21 mars dernier. La surface totale dure en Flandre continue cependant à croitre d’année en année.