Plus de 5.000 équivalents temps plein créés grâce au Fonds blouses blanches

En l’espace de deux ans, plus de 5.000 équivalents temps plein (ETP) ont été créés dans le secteur des soins grâce au Fonds blouses blanches. C’est ce qui ressort d’une estimation du cabinet du ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit). La plus grande partie du personnel supplémentaire a été engagé dans des hôpitaux. Il s’agit avant tout d’infirmières et infirmiers et de professionnels de la santé.