Une fausse rumeurs associant les biscuits "mains d’Anvers" au passé colonial belge refait surface sur les réseaux sociaux

Ce Tweet prétend donc que les biscuits et les chocolats en forme de mains feraient référence aux mains coupées des Congolais dans l’Etat indépendant du Congo alors propriété du roi Léopold II. Or, ce n'est pas le cas. Les "Antwerpse Handjes", un célèbre biscuit au beurre et aux amendes ou un chocolat ont été introduites pour la première fois en 1934 à la suite d'un concours organisé par les maîtres boulangers d'Anvers. Leur forme est issue d'une légende sur la fondation et l'appellation gallo-romaine de la ville d'Anvers.

La légende raconte que le géant Druon Antigone, prélevait des droits de passage sur l'Escaut et coupait les mains des marins qui ne pouvaient pas payer. Silvius Brabo, un soldat romain, voulut y mettre fin et, au cours d'un combat, il coupa la main droite du géant, puis sa tête. Enfin, il jeta la main droite du géant dans l'Escaut. Une statue de Silvius Brabo brandissant et jetant la main d'Antigone est située sur la Grand-Place d'Anvers en face de l’hôtel de ville.

Antwerpen, le nom néerlandais d'Anvers, signifierait - selon cette légende liée à l'origine du nom de la ville - "jeter la main" ("hand werpen") .