Cinq ans après sa réapparition en Flandre, le loup fait peur autant qu’il fascine

Cinq ans après le retour du loup dans plusieurs régions de Belgique (Limbourg et Hautes-Fagnes), les habitants et surtout les éleveurs de bétail et de moutons cherchent encore le meilleur moyen de cohabiter avec cet animal qui suscite des peurs mais aussi une attirance ancestrales. Les réactions sont partagées entre l’enthousiasme des admirateurs et une peur authentique pour la sécurité des enfants et des animaux. Comment vivre avec le plus grand prédateur de nos régions, réapparu après près de 100 ans d’absence ? Le magazine "Pano" de la VRT s’est rendu pendant deux mois dans le Limbourg, la région de Flandre où vit l’une des meutes de loups déjà installées dans notre pays. Son reportage vient d’être diffusé sur la première chaine de la VRT (Eén), mais reste accessible sur VRT Max. Les extraits du reportage proposés dans l'article sont en néerlandais.