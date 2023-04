Le Musée des arts de La Haye met en lumière les expressionnistes flamands

Dans la première salle de l’exposition règne encore le calme d’œuvres baignées de lumière, à la Emile Claus, datant du début du 20e siècle. Mais tout change ensuite, avec la rupture de la Première Guerre mondiale. "C’est un peu comme si les ondes de choc de la guerre avaient été nécessaires pour réveiller les artistes", constate le conservateur Thijs de Raedt. De nombreux artistes flamands ont fui à l’étranger pendant le conflit mondial, notamment aux Pays-Bas, où ils sont entrés en contact avec d’autres artistes, collectionneurs et revues. "Nombre de ces artistes ont évolué vers l’art moderne pendant leur séjour hors de Belgique".

De retour le long de la Lys, les expressionnistes flamands se retrouvaient par exemple dans la seconde résidence de Paul-Gustave et Norine Van Hecke. Dès 1923, ces derniers louèrent la villa Malpertuis à Afsnee et la mirent à disposition de Gustave De Smet et Frits Van den Berghe, mais aussi d’écrivains et d’artistes visiteurs tels que André De Ridder et son amie Berthe Andelhoff, Leon De Smet, Floris et Oscar Jespers, Edgard Tytgat et Gustave Van de Woestyne, ou encore l’artiste parisien Ossip Zadkine.

L’atmosphère langoureuse de dimanches d’été entre amis, y compris les promenades en barque, se retrouve dans l’œuvre des expressionnistes. D’une façon moderne, souligne Thijs de Raedt : "Ils expérimentaient avec la couleur, les formes, les coins et les coupures. Mais le thème de la "pause" était également moderne. Le fait que l’on parle des temps libres était nouveau. Il avait d’abord fallu passer des accords sur le temps de travail et les salaires".

C’est l’époque des années 1920, le soulagement après la fin de la Première Guerre mondiale, dans un climat politique nerveux et fiévreux, cependant. Le crash boursier de 1929 mettra fin à cette époque plus détendue. Le couple Van Hecke devra vendre sa collection d’art. L’exposition à La Haye explore donc ces années 1920 au travers de plusieurs thèmes.