A Beringen, les voitures, les vélos et les vélomoteurs sont bénis ce lundi de Pâques

Après la célébration de l'eucharistie, ce lundi de Pâques, les vélos, les voitures et les autres véhicules ont été bénis avec une nouvelle eau bénite. Cette année encore, cela s'est produit à Tervant (Beringen). "C'est une tradition et depuis quelques années, nous le faisons ici à Tervant le lundi de Pâques", explique le curé Geert Croes. "À Pâques, on bénit l'eau du nouveau baptême et on en profite pour bénir les véhicules. Avec le printemps, les gens bougent davantage, c'est donc le bon moment pour bénir leurs véhicules".

"La signification de cette consécration est que Dieu est sur la route avec nous", a poursuivi le prêtre. "Qu'il est près de nous sur toutes nos routes et qu'il nous offre sa protection, même dans les embouteillages.

Mais pourquoi faire bénir son vélo ou sa voiture ? Les raisons sont variées.

"Ma fille va apprendre à conduire, cela lui apportera certainement une certaine tranquillité d'esprit", explique Marijke. "Pour moi, c'est une tradition, mais ce n'est pas parce que votre voiture est bénie que vous ne pouvez pas avoir d'accident", explique Ludo. "Il serait bon de se rappeler qu'il faut aussi respecter les autres usagers de la route.

"C'est mon nouveau vélo et nous vieillissons de jour en jour", dit Armand. "Je pense donc qu'une telle bénédiction pourrait être utile pour nous aider à circuler en toute sécurité dans le trafic.