Concert de musique Mariachi en hommage aux morts de la rue à Anvers

Pour commémorer les sans-abri décédés, une symbolique spécifique a été choisie. "Nous avons choisi de prendre comme symbole le papillon de nuit, la mite. Parce que nous n'aimons pas beaucoup les mites non plus, mais ce sont des papillons", explique-t-elle. "Nous n'aimons pas non plus beaucoup les gens dans la rue, mais ils sont là, ils appartiennent à la ville et ils ont leur fonction dans le tissu urbain. C'est ainsi que des papillons de nuit sont suspendus sur toute la place et se dirigent vers la lumière.

Cette commémoration rendait hommage à un total de 46 sans-abri qui ont perdu la vie à Anvers entre 2021 et début 2023. "Ces personnes ne sont pas toutes des réfugiés. Ce sont des personnes qui sont tombées dans la pauvreté. Certains ont vécu dans la rue, puis sont tombés malades", explique encore Rebecca Lenaerts. L'organisation souhaiterait renouveler cet événement commémoratif chaque année.