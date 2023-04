La procession équestre de Hakendover a attiré plus de 25.000 visiteurs

Chaque année, des milliers de personnes se rendent sur les hauteurs de Hakendover, un très ancien village de quelque 1 500 habitants. La procession raconte l'histoire de la fondation de l'église locale : l’église Saint-Sauveur, une légende qui remonte à l'an 690. Hakendover était déjà un lieu de pèlerinage au Moyen Âge.

La procession, qui a débuté ce lundi à 11 heures, se caractérise par le fait que les participants font plusieurs tours à cheval dans les prairies avoisinantes. Cette année des poneys montés par des enfants participaient à la procession.

Selon la légende, les chevaux piétinnent le sol pour assurer aux agriculteurs des terres fertiles. La statue du Divin Sauveur, datant de 1330-1340, est également portée lors de cette procession. Vers 13 heures, la procession s'est achevée et une kermesse ( foire) a débuté.

Selon Katrien Partyka, l'attrait de cet événement réside dans la combinaison de la tradition et de l'histoire, le spectacle du galop des chevaux et l'atmosphère conviviale. "Comme l'année dernière, nous pouvons parler d'une édition de haut niveau", déclare la bourgmestre. "Pendant les années de la pandémie de Covid, le cortège a dû être annulé, mais les gens reviennent en grand nombre. Il y a même plus de monde qu'avant la pandémie".

L'année dernière, la procession des chevaux a été officiellement classée au patrimoine immatériel flamand par le ministre flamand de la culture, Jan Jambon (N-VA).