Un automobiliste percute la façade d’un commissariat de police à Laeken

Une voiture a percuté, dimanche soir, la façade d'un commissariat de police à Laeken. Il pourrait s'agir d'un acte volontaire.

Un véhicule a foncé dans le commissariat de quartier situé sur l'avenue Houba de Strooper, sans faire de victimes malgré la présence de policiers dans les locaux.

Le conducteur a été immédiatement privé de liberté. Il aurait percuté la façade du commissariat en marche arrière après avoir fait du rodéo sur le parking. La police ne sait pas encore si la collision était volontaire. Le bâtiment a, lui, subi d'importants dégâts.

"On ignore encore ce qui s’est passé exactement. Il est possible qu'il ait perdu le contrôle du véhicule, mais il est encore trop tôt pour l'affirmer. Une enquête a été ouverte pour élucider le motif et les circonstances de l'incident" a déclaré Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles.