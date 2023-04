Un promoteur immobilier de Roulers déclaré en faillite : plusieurs familles sur le carreau

Corine Heyse, de Middelkerke, est l'une des victimes. Elle et son mari ont dû emménager dans leur nouvelle maison quatre façades qui n'était pas encore terminée. "Heureusement, nous avions un toit au-dessus de nos têtes et les fenêtres étaient posées. Mais la maison n’est pas tout à fait terminée. Il y en a d'autres qui sont dans un état bien pire. Il y a des familles avec des enfants en bas âge qui attendent depuis des mois que leur maison soit terminée. Mais elles se retrouvent avec seulement le gros œuvre et l'entreprise de construction n'a plus de contact avec elles.

Koen Hedebouw, d'Oostkamp, se retrouve lui aussi avec une maison à moitié terminée. "Au début, tout se passait bien, mais soudain, les travaux ont été reportés sans cesse et nous ne pouvions joindre personne. Il y a un mois et demi, l'entrepreneur a complètement arrêté les travaux parce qu'il n'était plus payé par le promoteur immobilier."

Koen n'a perdu "que" 6 000 euros pour l'instant, mais d'autres familles ont payé des dizaines de milliers d'euros d'avances. "Normalement, j'aurais pu déménager en décembre de l'année dernière, maintenant je suis obligé de chercher un appartement, ce qui entraîne des frais supplémentaires."



Le promoteur de la construction Sua Casa a depuis été déclaré en faillite. Le cabinet d'avocats Ockier & partners le confirme. "Selon le patron de l'entreprise, il ne s'agit pas de 37 maisons dont le gros œuvre a été réalisé, comme l'ont rapporté certains médias, mais de 14 chantiers en cours qui en sont encore au gros œuvre et de trois chantiers qui n'ont pas encore démarré. Tous les autres chantiers sont en phase de finition", a déclaré l'avocat Ludo Ockier.



Selon Corine Heyse, ces chiffres sont peut-être corrects, mais il y a au total une quarantaine de familles qui se sentent plus ou moins victimes de cette affaire. Entre-temps, un curateur a également été désigné qui examinera dans quelle mesure les familles peuvent récupérer leur argent et les maisons continuer à être achevées.



"Le curateur examinera les dossiers individuels et fera une proposition de règlement avec tout le monde", explique l'avocat Ockier. "Pour les 14 chantiers en cours, il examinera si les propriétaires doivent encore payer les factures ou s'ils ont trop payé en fonction des travaux réalisés. Il n'est donc pas certain aujourd'hui que les gens perdront de l'argent.