Le roi Philippe accompagné pour la première fois du prince Gabriel en Guyane pour le lancement d'Ariane 5

La veille du lancement, mercredi, le Roi sera invité à visiter le site de Kourou, notamment le pas de tir et le lanceur Ariane 5. Le souverain, passionné d'espace, avait assisté au départ de Dirk Frimout en 1992, au retour de Frank De Winne de son premier voyage en 2002 et à son départ pour son deuxième voyage en 2009. L'an dernier, le Roi a reçu Josef Aschbacher, directeur général de l'ESA, et Raphaël Liégeois, le nouvel astronaute belge.

Accompagné par le secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique Thomas Dermine (PS), le souverain aura également l'occasion de s'entretenir avec les membres belges de l'ESA et des représentants d'entreprises impliquées dans le projet. Parmi elles figurent notamment l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique (IASB), qui a travaillé au développement d'un spectromètre imageur visible et infrarouge, l'Observatoire royal de Belgique ou encore l'Institut Star de l'ULiège.

Le lancement, jeudi à 9h15 (14h15 en Belgique), sera le dernier de l'ESA avec Ariane 5, dont le successeur devrait être inauguré fin 2023. En cas de conditions défavorables, l'opération sera reprogrammée autant de fois que nécessaire, au moins jusqu'à la fin du mois. Météo France prévoit actuellement des orages pour jeudi matin.

Le Roi restera éventuellement 24 heures de plus en Guyane, mais pas davantage.