Les silos à grains installés le long du canal à Louvain deviendront un balcon avec vue sur la ville universitaire

Les silos pour le stockage de céréales qui trônent sur la rive du canal à Louvain (Brabant flamand), et sont devenus un bâtiment iconique pour la ville universitaire, recevront une nouvelle fonction. Le promoteur immobilier Ertzberg a introduit une demande de permis d’urbanisme pour le projet. Le bâtiment devrait, à terme, héberger des appartements, des magasins, des bureaux, un restaurant, un café, un hôtel, des espaces récréatifs et culturels, ainsi qu’un centre de congrès. Le plus frappant sera néanmoins un balcon accessible au public, qui permettra d’avoir une vue imprenable sur la ville de Louvain et ses alentours.